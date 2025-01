Jurek Owsiak poznał 9-letnią Tosię z reportażu TVN24. "Wierzę w to, że ona w ten dzwon uderzy"

Ruszył 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak wspomniał na antenieTVN24 o 9-letniej Tosi, jednej z bohaterek reportażu Joanny Pawlińskiej "Dzwon zwycięzcy. Historie bohaterów z Centrum Zdrowia Dziecka". - Wczorajszy reportaż bardzo mnie wzruszył - powiedział i dodał, że poznał Tosię pół roku temu. - Wierzę w to, że ona w ten dzwon uderzy, to w ogóle nie ma wątpliwości żadnej - mówił Owsiak. Reportaż można zobaczyć na TVN24 GO.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Dziennikarze TVN24 rozmawiali na Stadionie Narodowym w Warszawie z Jurkiem Owsiakiem. Przyznał on, że widział reportaż Joanny Pawlińskiej "Dzwon zwycięzcy. Historie bohaterów z Centrum Zdrowia Dziecka". W materiale pokazana jest nierówna walka z nowotworem, którą toczą pacjenci. Każdy z nich chce zabić w dzwon na 7. piętrze, który oznacza zakończenie leczenia. Jedną z bohaterek jest 9-letnia Tosia, która ma chłoniaka w śródpiersiu. Dziewczynka w materiale mówi o tym, "żeby się nigdy nie poddawać".

Jurek Owsiak wspomniał, że reportaż bardzo go wzruszył.

- Ja Tosię poznałem pół roku temu, kiedy otwieraliśmy rok szkolny, byliśmy w Wawrze, to jest szkoła odkrywców, tam jest piękna idea, żeby wędrować. Tosia była wśród dzieci, które otrzymały od nas apteczki. Później, ja pamiętam Tosię doskonale, bo ona z koleżankami zapytała, czy mogą zrobić z nami zdjęcie, ja jej się podpisałem na bluzeczce. Pół roku temu Tosia była biegającą jeszcze dziewczynką, wszystko było OK i wierzę w to, że ona w ten dzwon uderzy, to w ogóle nie ma wątpliwości żadnej - mówił Jurek Owsiak.

Jak dodał, to pokazuje, że często nie wiemy, "co może się wydarzyć za moment". Zwrócił się do osób, które krytykują Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

- Nie wiesz kiedy, nie wiesz kiedy sytuacja pokaże, że także i ty potrzebujesz tej pomocy, a wtedy, bez względu na wszystko ona (pomoc-red.) będzie czekała też na was, także z tym czerwonym serduszkiem, ono nie wybiera, dla kogo, gramy dla wszystkich - podkreślił.

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

