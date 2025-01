Basen w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie przeszedł gruntowny remont. Pomogły w tym fundacja Pho3nix Sebastiana Kulczyka i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zaopatrzyła nowy obiekt w nowoczesny sprzęt. Wartość tej inwestycji to 37 milionów złotych, WOŚP przeznaczył na sprzęt ponad osiem milionów złotych.

Basen w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie służył tysiącom małych pacjentów z całego kraju przez prawie 40 lat, od 1 czerwica 1985 roku. Obiekt wymagał kompleksowej modernizacji, przebudowy oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Podjęła się tego fundacja Pho3nix Sebastiana Kulczyka, którą wsparła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Prace nad remontem zaczęły się 14 września 2023 roku. - Podpisaliśmy umowę z panem Sebastianem Kulczykiem i jego fundacją na generalny remont tego basenu. Wtedy padła propozycja, żeby utworzyć tu Akademię Małych Kroków - mówił dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

Dyrektor dodał, że akcję wsparła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zakupiła część sprzętu do rehabilitacji. - Wartość tego wsparcia (WOŚP) to jest przeszło osiem milionów złotych. (...) W sumie ta inwestycja to 37 milionów złotych i szansa na poprawę stanu dzieci - powiedział dr n. med. Marek Migdał.

Dr n. med. Marek Migdał: utworzyliśmy Akademię Małych Kroków, to była inwestycja za ponad 37 milionów złotych TVN24

Po niespełna dwóch i pół roku z nowoczesnego obiektu będą mogły skorzystać dzieci. Rehabilitacje rozpoczną się za tydzień.

Owsiak: uwielbiamy takie projekty

Prezes WOŚP Jurek Owsiak powiedział, że ze środków fundacji zakupiono nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. - Uwielbiamy takie projekty, uwielbiamy takie wyzwania. Nigdy niczego nie budujemy. Robimy to, co robimy najlepiej - kupujemy sprzęt - powiedział.

- Jesteśmy otwarci na nowoczesność, nigdy nie łatamy dziur. Od samego początku naszych działań nie działamy, żeby coś zlepić, żeby coś zrobić na szybko. Zawsze chcemy wytyczać rzeczy najnowsze, rzeczy najnowocześniejsze - mówił Owsiak.

Nowy basen w Centrum Zdrowia Dziecka TVN24

- Pierwsze wrażenie, kiedy tutaj wszedłem: to jest po prostu coś pięknego. Nie mam z czym tego porównać, bo jest to pierwsze tego rodzaju miejsce. Mnie się to skojarzyło z metrem, z jakąś piękną stacją metra, z czymś, co jest dla nas przyjazne, miłe i bardzo pomocne. Chciałbym, żeby w takich warunkach pracowali polscy lekarze, rehabilitanci, laboranci, pielęgniarki - mówił szef WOŚP.

Nowoczesne centrum rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka TVN24

Owsiak powiedział, że w Centrum Zdrowia Dziecka jest 1522 urządzenia, które zakupiono ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Wartość sprzętu do tej pory w Centrum Zdrowia Dziecka to 138 241 860 złotych i 6 groszy. To 6 groszy mówi o tym, że niczego nie gubimy - tłumaczył.

"Grajmy razem do końca świata i jeden dzień dłużej"

Sebastian Kulczyk mówił, że "kocha sport za to, że jest sprawiedliwy", ale "dla niektórych dzieciaków linia startu jest cofnięta o kilka metrów". - Warto, żebyśmy starali się te szanse dla nich wyrównywać. (...) Cieszę się, że udało się w tak krótkim czasie postawić takie miejsce i naszpikować je technologią - mówił Kulczyk.

Kulczyk: grajmy razem do końca świata i jeden dzień dłużej TVN24

- Chciałbym, żeby Akademia Małych Kroków była wiodącym europejskim centrum rehabilitacji wodnej - dodał szef fundacji Pho3nix.

Kulczyk podziękował WOŚP za "drugi projekt, w którym fundacje łączą siły". - Grajmy razem do końca świata i jeden dzień dłużej - powiedział i przyznał, że bez wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie byłoby możliwe tak dobre doposażenie basenu.

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana zostanie w sobotę 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 9. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

Autorka/Autor:ek/kab

Źródło: TVN24