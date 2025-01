"Żyjemy w podzielonej Polsce", ale "przed Finałem warto się skupić na generowaniu dobrej energii"

"Nienawiść napędza nienawiść"

Z kolei dr Milena Drzewiecka, psycholożka społeczna, mówiła o hejcie i mechanizmach, które go powodują. - Zaczyna się od słów, potem dochodzą emocje i w końcu są akty. Tak rozwija się między innymi rasizm. Najpierw jest stereotyp, następnie uprzedzenie i konkretne zachowanie. Możemy się zgodzić, że Jurek Owsiak wystąpił na Marszu Miliona Serc. Jednej osobie może się to podobać, innej nie. Od negatywnej oceny jednego zachowania do obrzydzenia całej inicjatywy, jaką jest WOŚP, jest daleka droga. Ci, którzy próbują zohydzić tę inicjatywę, robią to świadomie - tłumaczyła.