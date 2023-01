WOŚP 2023. Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: Polacy mają dużo empatii, chciałabym, byśmy codziennie tak się do siebie uśmiechali

Trwa 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gościem "Faktów po Faktach" była Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu fundacji WOŚP i żona Jurka Owsiaka, która związana jest z Orkiestrą od początku. - Polacy chcą pomagać, mają bardzo dużo empatii. Życzyłabym sobie, żeby na co dzień tak wyglądały polskie ulice, byśmy się tak do siebie uśmiechali - mówiła.

- Potem stwierdziliśmy, że w zasadzie tyle jest do zrobienia w tej medycynie, że rok po roku kolejny Finał i tak to trwa do dziś - dodała Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członkini zarządu fundacji WOŚP. - Chodzi o to, że Polacy chcą pomagać, mają bardzo dużo empatii w sobie - dodała, mówiąc, że WOŚP nie pomaga "na smutno". - Życzyłabym sobie, żeby na co dzień tak wyglądały polskie ulice, byśmy się tak do siebie uśmiechali - opisała.