WOŚP 2022. Jerzy Owsiak: Polacy, znowu okazaliście się fantastycznymi, przyjemnymi i cudownymi ludźmi

Jerzy Owsiak podsumował 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie którego zebrano ponad 136 milionów złotych. To rekord dotychczasowych Finałów. - Polacy znowu okazaliście się fantastycznymi, przyjemnymi i cudownymi ludźmi - powiedział szef WOŚP w TVN24. - Kto dzisiaj wygrał? My, Polacy - nie krył radości.

WOŚP podczas 30. Finału zebrał 136 282 325 zł. To nowy rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Rok temu Finał zakończył się wynikiem 127 495 626 zł. W sumie w ubiegłym roku Polki i Polacy wrzucili do puszek WOŚP lub wpłacili na konto Orkiestry łącznie prawie 211 milionów złotych.

Jerzy Owsiak podsumował 30. Finał WOŚP

Szef WOŚP Jerzy Owsiak w rozmowie z TVN24 przyznał, że niedzielny finał przejdzie do historii. - Ze względu na dwie niesamowite licytacje Złotej Karty Telefonicznej (sprzedano ją za 600 tysięcy złotych - red.) i Złotego Serduszka (777 777 złotych - red.). Niesamowity wynik na sam koniec. Liczymy te pieniądze do 30 czerwca. W zeszłym roku o tej porze było 127 milionów złotych. Polacy znowu okazaliście się fantastycznymi, przyjemnymi i cudownymi ludźmi - powiedział Owsiak.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprosił jednocześnie za głośny pokaz sztucznych ogni podczas tradycyjnego Światełka do Nieba. - To nie miasto Warszawa, my to zrobiliśmy, ale 30 lat Orkiestry, takiej fiesty, która trwała dokładnie trzy minuty i 59 sekund. Najważniejsze jest to, że graliśmy na całym świecie. Znowu pokazaliśmy, że jesteśmy mega zorganizowani - dodał.