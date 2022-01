WOŚP 2022. Relacja z 30. Finału

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się w rozmowie z Polską Agencją Prasową do sytuacji na Ukrainie, powiedział, że to, co dziś "dzieje się na wschód od naszych granic, to także efekt działań Platformy". "Tusk patrzy na gazowy pistolet przystawiany przez Putina do głowy Ukrainy, Polski i wielu innych europejskich państw, i udaje, że to pistolet na wodę" - dodał szef rządu.