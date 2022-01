WOŚP 2022. Licytacja spotkania z grupą Mumio. "Możemy zagwarantować zrobienie totalnego bałaganu"

Artyści jak co roku wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Są wśród nich tacy, którzy na licytację na rzecz fundacji Jurka Owsiaka przekazali to, co najcenniejsze, czyli swój czas. Wśród nich znalazła się także grupa Mumio. - Ponieważ improwizujemy zawsze, zarówno w spektaklach, jak i w życiu, to sądzę, że na spotkaniu z nami będzie dużo improwizacji. Jakieś elementy artystyczne i biesiadne, w zależności od tego, kto wykupi ten bon - powiedział Dariusz Basiński na antenie TVN24. - Bardzo dużo jest takich ofert, że artyści zrobią obiad lub posprzątają, a ja sobie pomyślałem, że jedyne, co my możemy zagwarantować, to zrobienie totalnego bałaganu temu, kto nas zaprosi. Ale to będzie naprawdę bardzo miły bałagan - zapewnił Jacek Borusiński. Dodał, że jeśli tylko sławne "kopytko" będzie w pobliżu, to na pewno zostanie wyciągnięte.