WOŚP 2022. Wieczór z Magdaleną Boczarską i Borysem Szycem: odegramy spektakl i zabierzemy do restauracji

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to okazja do tego, aby wspomóc najbardziej potrzebującym, w najbardziej niezwykły sposób. Na licytacjach, z których dochód zostanie przeznaczony na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, można znaleźć między innymi wyjątkowy wieczór w towarzystwie Magdaleny Boczarskiej i Borysa Szyca.

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę, ale w Internecie cały czas dostępne są licytacje najbardziej rozmaitych i drogocennych przedmiotów oraz spotkań, z których wpływ zostanie przekazany na rzecz fundacji Jurka Owsiaka.

Magdalena Boczarska wspólnie z Borysem Szycem przekazali na aukcję wieczór w swoim towarzystwie.

- Stwierdziliśmy, że chcemy wystawić na aukcję siebie i to, co nam wychodzi najlepiej, czyli nasze aktorstwo, a potem zaprosić państwa na pyszną kolację i poopowiadać trochę anegdot. A znamy się sporo czasu i wydaje mi się, że znam też Borysa całkiem nie najgorzej, więc byłoby co opowiadać do rana - zadeklarowała na antenie TVN24 Magdalena Boczarska.

Wspólny wieczór rozpocznie się w warszawskim Teatrze Polonia.

- Chcemy sprawić, aby ten wieczór dla państwa, którzy go wylicytują, był naprawdę wyjątkowy. Przywitamy ich w drzwiach teatru, pokażemy go przed spektaklem, a jest to teatr Krystyny Jandy, który jest niesamowitym miejscem samym w sobie. Pokażemy, gdzie pracujemy, gdzie siedzimy, jak wygląda zaplecze, a później zaprosimy na widownię, na specjalne, dyrektorskie miejsca, które są na samym środku, w najlepszym rzędzie. Odegramy cały spektakl, a po nim zabierzemy do restauracji Flaming, która zgodziła się z nami współpracować, za co dziękujemy - opisywał Borys Szyc.

Podczas tego niezwykłego wieczoru aktorzy zaprezentują spektakl "Słoneczna linia" w reżyserii Iwana Wyrypajewa. - Gramy małżeństwo, które kłóci się od dziesiątej wieczorem do piątej nad ranem i próbuje znaleźć pozytywny rezultat - zapowiedziała Boczarska.

- Ta sztuka jest genialnym tekstem, który bardzo porusza ludzi. Grając, czujemy tę energię, a publiczność wychodzi z tej sztuki poruszona, roześmiana i zapłakana - dodał Szyc.

Potwierdziła to jego teatralna partnerka. - Ludzie przychodzą w różnych konfiguracjach i niezależnie od tego, czy oglądają spektakl w parach, czy sami, to właściwie każdy w tej sztuce i w tym tekście jest w stanie przejrzeć się jak w lustrze. Jest bardzo intensywna, a my przez godzinę i dwadzieścia minut dajemy z siebie absolutnie wszystko i myślę, że będzie to dla państwa niezapomniany wieczór - zachęciła aktorka.

- Jestem bardzo szczęśliwa i myślę, że Borys też, że możemy zaangażować się w ten 30. finał. To piękne, że istnieją takie inicjatywy, które łączą Polaków różnych pokoleń, bo uważam, że jest nam to bardzo potrzebne. Chciałabym też podziękować wolontariuszom, często nieletnim, który w wielu przypadkach są w to zaangażowani od lat. Ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze daje mi ogromną nadzieję i mam poczucie, że jest to wielkie święto serca - powiedziała na koniec rozmowy Magdalena Boczarska.

- Takie przedłużenie świąt - dodał Szyc.

30. Finał WOŚP

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 29 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad półtora miliarda złotych, które przeznaczyła na zakup ponad 67 tysięcy urządzeń. W czasie ubiegłorocznego Finału zebrano blisko 211 milionów złotych, co jest najwyższą kwotą w historii organizacji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez Grupę IQS i opublikowanych w styczniu 2021 roku - największym zaufaniem społecznym w Polsce. 84 proc. badanych wskazało, że ufa Fundacji WOŚP - w tym 52 proc. badanych określiło, że zdecydowanie ma zaufanie do Orkiestry, a 32 proc. - raczej ma zaufanie.

