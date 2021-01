"Jak leży na krysztale, wygląda wspaniale". Sernik Podsiadły wart już prawie 18 tysięcy 

Dawid Podsiadło wystawił w tym roku na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "sernik á la Podsiadło". Artysta własnoręcznie upiecze zwycięzcy licytacji trzy serniki i osobiście dostarczy na terenie Polski. W niedzielę po godzinie 21. sernik wart był już prawie 18 tysięcy złotych. Do promocji akcji Dawid Podsiadło i Klaudiusz Sevković nagrali specjalny program "Telezakupy Bambo".

Dawid Podsiadło co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem na aukcję przekazał własnoręcznie upieczony "sernik á la Podsiadło" . Są to właściwie trzy serniki, które artysta osobiście dostarczy zwycięzcy licytacji na terenie Polski.

Podsiadło: licytujemy sernik, dzwonicie do mnie, przyjeżdżam

Do promocji całej akcji nagrał specjalny program, który poprowadził wraz z Klaudiuszem Sevkoviciem. - Jestem tak podekscytowany. Jak to mówią, jak leży na krysztale, wygląda wspaniale - mówi w nagraniu Podsiadło.

- Licytujemy sernik, dzwonicie do mnie, mówicie "Dawid, dzisiaj mam imieniny, za dwa dni chciałabym urządzić z tej okazji w weekend imprezę, brakuje mi ciasta". Przyjeżdżam, rozmawiamy, ale nie zapominajmy o najważniejszym - ta licytacja wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - tłumaczy piosenkarz.

- Powiem ci Dawid, że twój serniczek to petarda - komentuje z kolei Klaudiusz Sevković.

Termin przekazania wygranej odbędzie się po wcześniejszych ustaleniach obu stron, najpóźniej do dnia 20 grudnia 2021 roku.

- Ja dowiozę go wtedy, kiedy będziecie sobie tego życzyli. To może być za tydzień, za dwa, za miesiąc, to może być nawet pod koniec roku. Ważne, żeby wylicytować, bo te pieniądze trafiają na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zaznacza jeszcze raz Podsiadło.