Plac Wilsona bardziej zielony i z uspokojonym ruchem. "Czas, aby pełniał rolę przestrzeni dla wszystkich"

Podczas wtorkowej konferencji prasowej radni Żoliborza oraz aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze zaprezentowali koncepcje zmian w sercu dzielnicy, czyli na placu Wilsona. Proponują uspokojenie ruchu, więcej zieleni i przestrzeni dla pieszych oraz ogródków gastronomicznych, a także wytyczenie ścieżek rowerowych. Zapowiedzieli zbiórkę podpisów pod petycją do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

- Okolica placu Wilsona reprezentuje miejski styl życia. Są tu sklepy, restauracje, szkoły, park i doskonała komunikacja. Ale jednocześnie plac został zdegradowany do roli ronda samochodowego. Najwyższy czas, aby spełniał rolę przestrzeni dla wszystkich tych, którzy mogliby z niej korzystać. Stąd chcielibyśmy, aby plac zmienił się w zieloną przestrzeń, która będzie oddawać kameralny klimat naszej dzielnicy i stanowić spójną kompozycję z parkiem i uliczkami Starego Żoliborza – mówiła podczas konferencji prasowej Marta Szczepańska, żoliborska radna.

Projekt zmian na placu Wilsona

Jak wyliczał Jakub Wysoczański z MJN, aktywiści zaproponowali przesunięcie ruchu kołowego na południową stronę placu i połączenie przestrzeni dla pieszych z niedostępnym dziś dla nich środkiem placu. - Drugi element, konieczny, to przeniesienie przystanków autobusowych oraz pętli poza plac. Pozwoli to na lepsze przesiadki szczególnie w połączeniu ze stacją metra oraz spowoduje, że ruch autobusowy będzie miał specjalne zatoki na wylotach z placu – mówił Wysoczański.

Kolejną zmianą miałoby być wytyczenie ścieżek rowerowych. Jak podkreślał Wysoczański, obecnie ruch jednośladów na placu Wilsona odbywa się po chodniku, co przy rozstawionych ogródkach restauracyjnych może prowadzić do kolizji z pieszymi.

- Czwartym elementem, co wielokrotnie mieszkańcy Żoliborza podkreślają, jest wyznaczanie przejść przez plac. To rozwiązanie po pierwsze usprawni i przyspieszy komunikację, a po drugie umożliwi ożywienie środka placu – dodał Wysoczański.

Zapewniał również, że ruch w obrębie placu uspokaja się. - Miasto zakłada zwężanie ulic dochodzących do placu Wilsona i uporządkowanie ruchu. To pozwoli na wygospodarowanie większej ilości miejsc parkingowych, przestrzeni dla zieleni oraz ścieżki rowerowe. A to z kolei oznacza, że sam ruch na placu znacząco ulegnie zmianie – powiedział.