W mieszkaniu kokaina, marihuana i ciasteczka konopne. 17-latek trafił do aresztu

Policjanci z Woli ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy może dochodzić do handlu narkotykami, a związek z tym ma młody mężczyzna. - Kiedy 17-latek zorientował się, że w pobliżu są policjanci, próbował wrócić do mieszkania. Kryminalni zatrzymali go, a podczas przeszukania mieszkania znaleźli ponad kilogram marihuany, "ciasteczka" zawierające żywicę konopi oraz kilka gramów kokainy - wylicza Marta Sulowska, rzeczniczka prasowa wolskich policjantów.