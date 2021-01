Podrobione dokumenty i wniosek o kredyt na 145 tysięcy. Policja zatrzymała małżeństwo w banku

Najpierw złożyli wniosek o 45 tysięcy, później o kolejne 100 tysięcy złotych kredytu. Dokumenty, które przedstawili w banku były zdaniem policji "wątpliwe". Małżonkowie zostali zatrzymani, grozi im do ośmiu lat więzienia.

Jak ustalili policjanci z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, małżeństwo złożyło w banku wnioski o kredyt na łączną kwotę 145 tysięcy złotych.

Zatrzymani w banku

"Dokumenty, które dostarczyli do banku, aby uzyskać kredyt, od razu były wątpliwe co do ich autentyczności. Istniało prawdopodobieństwo, że kobieta w wieku 43 lat i mężczyzna w wieku 46 lat próbują wyłudzić pieniądze. Kiedy oboje pojawili się w banku w celu podpisania umowy o kredyt, zostali zatrzymani" - poinformowali stołeczni policjanci.