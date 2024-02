Kolizja z udziałem radiowozu do przewozu zatrzymanych

Na trasie S8 zdarzyły się trzy samochody: opel, jaguar oraz policyjny radiowóz do przewozu zatrzymanych. Są utrudnienia.

Do zdarzenia doszło na trasie S8 na wysokości ulicy Maczka. Na miejscu był Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl.

- Zdarzyły się trzy samochody. Jest wśród nich nieoznakowany policyjny radiowóz. On służy do przewozu osób zatrzymanych. Radiowóz ma uszkodzony tył - relacjonował reporter. Mówił także o korkach. - Samochody zjechały na pas awaryjny. Mimo to, są utrudnienia - ostrzegł reporter.