Zmiany w komunikacji miejskiej w Święto Niepodległości i długi weekend

Od czwartku 11 listopada do niedzieli 14 listopada komunikacja miejska będzie funkcjonowała na zmienionych zasadach. Pierwsze zmiany zostana wdrożone w nocy 10 listopada. Autobusy linii nocnych będą jeździły według rozkładu weekendowego, ale na trasy nie wyjedzie linia N58 kursująca wyłącznie w piątki i w soboty. Metro będzie natomiast kursowało na podstawie piątkowego rozkładu jazdy dla nocnych przejazdów.

Organizacja komunikacji miejskiej 11 listopada

W metrze będzie również obowiązywał rozkład świąteczny, jednak w godzinach 11-19 na tory wyjedzie więcej pociągów linii M1. Tego dnia wieczorem na pierwszej linii metra rozpoczynają się zaplanowane prace modernizacyjne i po godzinie 21 pociągi będą jeździły średnio co pięć i pół minuty na skróconej trasie Metro Młociny-Dworzec Gdański. Z ruchu wyłączonych zostanie 14 stacji. Nie będzie kursów nocnych. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Przypominamy, że do niedzieli z ruchu wyłączone są także trzy stacje linii M2 na Targówku i Pradze Północ . Toczą się tam prace związane z połączeniem istniejącej infrastruktury z nowo budowanym odcinkiem.

W związku ze zgłoszonymi na czwartek 11 listopada manifestacjami kierowców i pasażerów czekają utrudnienia. Według zapowiedzi ratusza w centrum zarejestrowano 27 zgromadzeń. Oprócz tego na trasie od ronda Dmowskiego do Stadionu Narodoweggo ma przejść Marsz Niepodległości, któremu nadano status uroczystości państwowej . "W miarę zamykania przez policję dla ruchu kolejnych ulic, pojazdy komunikacji miejskiej będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnym, ich trasy mogą być także skracane" - przekazał ZTM. Urzędnicy zachęcają do podróżowania tego dnia metrem i koleją. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych będą na bieżąco relacjonowali kolejność wprowadzanych zmian.

Od godziny 4.00 do północy 11 listopada będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w 1. i 2. strefie biletowej, a także wzajemne honorowanie biletów ZTM, PKP Intercity, ŁKA i Polregio na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia. Pasażerowie z biletami "kartonikowymi" ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, korzystając z pociągów, muszą napisać na ich odwrocie datę i godzinę w formacie 24-godzinnym, czyli np. "11.11.2021 godz. 08.55", a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować, na przykład u kierownika pociągu.

Przez cały dzień pasażerom komunikacji miejskiej będzie pomagało ponad 20 informatorów. Jak zaznacza ZTM "w kluczowych miejscach pokierują pasażerów do najlepszego dostępnego środka transportu". Będzie także informacja mobilna - pojazdy ZTM podjadą między innymi na przystanki na zamkniętych odcinkach tras.

Zmiany w komunikacji w długi weekend

Według sobotniego rozkładu jazdy pojadą także tramwaje, a specjalne rozkłady będą dla linii 17, 18 i 26. Składy linii 14 pojadą zmienioną trasą z pętli Banacha - Puławską, Woronicza, Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec.

Pociągi metra linii M2 będą kursowały zgodnie z rozkładem sobotnim, natomiast linii M1 do godz. 6 i po godzinie 19.00 co około 5.30 minuty, a w godzinach 6.00-19.00 co 4.30 min. Nie będzie kursów nocnych.