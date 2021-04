Zderzenie czterech aut na S8. Nie żyje jedna osoba. "Naczepa ciężarówki jest cała w ogniu"

Na trasie S8, w okolicy Powstańców Śląskich, doszło do wypadku z udziałem ciężarówki. Jak podaje straż pożarna, zginął kierowca tira, cztery osoby zostały ranne. Doszło do pożaru naczepy, na której przewożone było drewno. Są ogromne utrudnienia w obu kierunkach.

- Mieliśmy do czynienia z awarią, prawdopodobnie pękniętą oponą w tirze. W wyniku tego tir dopchnął jedno auto osobowe do bariery – kierowca z tego auta jest pod opieką pogotowia ratunkowego, ale bez większych obrażeń. Tir uderzył także w bariery energochłonne, kierowca wypadł z kabiny i poniósł śmierć na miejscu – opisuje przebieg wypadku Łukasz Płaskociński ze straży pożarnej.

"Naczepa jest cała w ogniu"

- Do tego wypadku doszło mniej więcej w miejscu, gdzie trasa S8 przebiega pod wiaduktem ulicy Powstańców Śląskich na Bemowie. Mamy do czynienia z ogromnym wypadkiem. Trwa cały czas akcja gaśnicza i ratunkowa. Uszkodzone są ekrany oddzielające jezdnie. Cały czas trwa akcja dogaszania, unosi się dym. To ciągnik siodłowy z naczepą. Leży w poprzek drogi. Naczepa jest cała w ogniu – relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. - Na przeciwległej jezdni stoi też samochód, który ma widoczne ślady uszkodzeń – zaznacza nasz reporter.