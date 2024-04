Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły wciąż budzi wiele emocji. Przeszły nią już setki tysięcy osób. Drogowcy tłumaczą, dlaczego - mimo otwarcia - na przeprawie wciąż trwają jakieś prace.

Otwarty 28 marca most na Pragę , na przedłużeniu ulic Karowej i Okrzei od pierwszego dnia przyciąga tłumy warszawiaków i turystów. Jak wyliczył Zarząd Dróg Miejskich w ciągu pierwszego tygodnia skorzystało z niego 200 tysięcy osób , w tym około 20 tysięcy rowerzystów.

"Żadna budowla oddana do użytku w ostatnich latach w Warszawie nie budziła takich emocji" - podkreśla ZDM. Drogowcy dodają, że każdy szczegół jest szybko wychwytywany, opisywany i komentowany "Nie umknęła uwadze także obecność na obiekcie pracowników firmy Budimex. Całkowicie normalna i jeszcze przez pewien czas będzie można ich tam spotkać" - dodaje ZDM.

Drogowcy przypominają, że most przed marcowym otwarciem uzyskał pozwolenie na użytkowanie wydane przez organ nadzoru budowlanego. To niezbędny dokument stwierdzający, że w sposób bezpieczny i komfortowy można z niego korzystać .

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Most pieszo-rowerowy łączący brzegi Wisły został otwarty | PAP/Marcin Obara

Taka kosmetyka nowego mostu jest standardem

"W tym momencie trwa rozliczanie prac i poprawianie detali, na które nasi inspektorzy zwracają uwagę. Wykonawca, tam gdzie to niezbędne, poprawia powłoki malarskie, powłoki żywiczne, czy spasowanie elementów. W to wchodzi też np. lifting balustrad. Ekipa odpowiedzialna za budowę mostu zajmuje się tym nocami i przed południem. Ponieważ nie są to działania pilne, ustaliliśmy, że nie będą wykonywane w weekendy" - tłumaczą.