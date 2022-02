Wypadł z jezdni i "skosił" rząd słupków

czytaj dalej

Grupa samorządowców z województwa mazowieckiego zgłosiła do programu Kolej+ projekt budowy od podstaw 70-kilometrowej linii z Zegrza do Przasnysza przez Serock, Pułtusk i Maków. Szacowany koszt to ponad 1,7 miliarda złotych. Wstępnie wyrysowano trzy warianty i w każdym z nich stacje zaplanowano... poza miastami.