Kolizja na Bródnie: zderzyli się na parkingu, uszkodzili inne samochody

Kolizja na ulicy Rzepichy, na Bródnie. Jak podaje nasz reporter, doszło tam do stłuczki dwóch samochodów, które uszkodziły również inne, zaparkowane w pobliżu pojazdy.

Do zdarzenia doszło na ulicy Rzepichy 8. - Z relacji świadków wynika, że kierowca mercedesa wyjeżdżał z parkingu, gdy doszło do zderzenia z audi. Samochody wpadły na inne zaparkowane tutaj samochody. W sumie rozbitych zostało pięć aut. To mała droga osiedlowa, ruch jest tu niewielki, ale szkody są duże - mówił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.