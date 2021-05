Kontroler wystawił mandat za brak opłaty. Dostawca pizzy pobił go kantówką

Agresywny kierowca zaatakował kontrolera Zarządu Dróg Miejskich, który chciał wystawić mu mandat za brak opłaty parkingowej. Kontroler trafił do szpitala. Natomiast kierowca sam zgłosił się na policję.

Do zdarzenia doszło 29 kwietnia około godziny 15 przy Inflanckiej. Dwóch kontrolerów ZDM wystawiało mandat po tym, jak zauważyli, że w jednym z samochodów nie ma ważnego biletu. Wtedy na miejscu pojawił się kierowca. "Mężczyzna po krótkiej wymianie zdań podszedł do naszego pracownika i kopnął go w ramię. Po chwili wyjął z samochodu drewnianą kantówkę i uderzył nią kontrolera w głowę, a następnie odjechał" - poinformował ZDM w komunikacie.