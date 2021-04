Holował na autostradzie, zgubił ciągnięte auto. Policja nie wie, kto był za kierownicą, postępowanie umorzone

Właściciele aut nie wskazali, kto kierował

Policjantka wyjaśnia, że postępowanie w tej sprawie zostało umorzone w związku z niewykryciem sprawców. Ich zidentyfikowanie na podstawie nagrania nie było możliwe, bo na żadnym z ujęć nie widać osób siedzących w fotelu kierowcy. W polskim prawie nie ma przepisów pozwalających na to, by w razie niewskazania sprawcy wykroczenia kara za jego popełnienie spadała na właściciela pojazdu.

Sąd mógłby orzec grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów

Co stałoby się, gdyby kierowców udało się namierzyć? - W tej sytuacji skierowany zostałby wniosek do sądu o ukaranie z artykułu 86 Kodeksu wykroczeń, czyli za sprowadzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na podstawie artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, czyli za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym - wyjaśnia Kańka.

Jak precyzuje, drugi z artykułów odnosi się bezpośrednio do łamania przepisów Kodeksu drogowego, który zabrania w artykule 31 holowania pojazdów na autostradzie, za wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do tego zadania. W takim przypadku są one jednak zobowiązane do zjechania z autostrady na pierwszym możliwym zjeździe bądź do najbliższego miejsca obsługi podróżnych. Dodatkowo ustawodawca zastrzegł, że podczas holowania pojazdy muszą być połączone w sposób wykluczający odczepienie się podczas jazdy, a na bagażniku auta holowanego należy umieścić trójkąt ostrzegawczy.