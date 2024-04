Z ławki w parku do aresztu na 54 dni

Strażnicy miejscy z I Oddziału Terenowego, którzy około godziny 9.40 przejeżdżali ulicą Bugaj obok Skweru Karoliny Lanckorońskiej, zauważyli leżącego na ławce mężczyznę. Był pijany, nie miał dokumentów, a jedynie telefon i karty bankowe. Wezwali patrol policji, by ustalić jego tożsamość i inny patrol straży miejskiej, który zajmuje się przewożeniem nietrzeźwych osób do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

Próbował uciekać

Szybko stało się jasne, skąd ta reakcja. Jak ustalili policjanci, mężczyzna to 29-letni obcokrajowiec, poszukiwany przez sąd w Pruszkowie do odbycia 54 dni aresztu. Mężczyzna został zabrany do komendy rejonowej, a następnie odwieziony do aresztu.

Spał przed restauracją, ma poważne problemy

"Była to prawda - przed restauracją leżał na stoliku nietrzeźwy mężczyzna, który ocknął się w czasie kontroli funkcji życiowych. Oświadczył, że jest Mołdawianinem i że nie ma dokumentów. W celu potwierdzenia tożsamości na miejsce wezwano policję. Mężczyzna nie figurował jednak w jej rejestrach. Zabezpieczony w przedziale przewozowym strażniczego radiowozu ujęty zaproponował policjantom, by udać się z nim do pobliskiego mieszkania, gdzie ma wszystkie dokumenty. Okazało się to wybiegiem - gdy tylko policjanci wyprowadzili go z samochodu, ten zaczął uciekać" - podano w komunikacie.