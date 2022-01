Ponad dziewięć milionów na remonty zabytków

czytaj dalej

W jednym z bloków na Bemowie kierowca samochodu dostawczego podczas cofania zahaczył o dach klatki prowadzącej do mieszkań. Jak przekazali strażacy, dobudówka będzie musiała być całkowicie rozebrana. Mieszkańcy, by dostać się do budynku, muszą teraz przechodzić przez piwnicę.