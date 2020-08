Nie będzie pomnika Bitwy Warszawskiej w setną rocznicę. "Trwają uzgodnienia"

Do tej daty pozostały dwa dni, a jednak nie ruszyły nawet prace budowlane. O przygotowanie monumentu pytany był w środę Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego. - Myślę, że za rok będzie pomnik. Z pomnikiem o tyle nie było łatwo, że tereny w Warszawie należą do miasta. Samorząd miasta stołecznego Warszawy może był mniej zdeterminowany niż my, ale zainicjowałem rozmowy z samorządem, był zorganizowany konkurs, został rozstrzygnięty i jest realizacja - powiedział dziennikarzom wicepremier.