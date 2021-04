Najemcy lokali apelują o umorzenie czynszu. "Utargi spadły do około 25 procent"

"W naszej sprawie cisza"

"Apelujemy o umorzenie zaległego czynszu"

I relacjonuje, że w styczniu metro przysłało najemcom ankiety do wypełnienia, w których musieli porównać przychody z okresu od marca do listopada 2020 i od marca do listopada 2019 roku. "Z ankiet wynika, że wszystkie pawilony odnotowały spadek w wysokości 60-70 procent. Myśleliśmy, że coś drgnie i otrzymamy jakąś decyzję. Po raz kolejny się pomyliliśmy. Nie wytrzymujemy już presji, nie wiemy co z nami będzie. Jeśli, każą nam spłacać pełen czynsz jesteśmy bankrutami bez pracy, z wielkimi długami. Wielu najemców dawno już wypowiedziałoby umowę najmu, gdyby wiedzieli co szykuje zarząd metra" - żali się pani Renata.