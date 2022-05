Plaże, promy, sport i muzyka. W sobotę otwarcie sezonu nad Wisłą

- Inaugurujemy sezon i go otwieramy. Dzielnica Wisła, to takie miejsce, gdzie wszyscy są mile widziani, gdzie można bardzo dobrze spędzić czas w bardzo różny sposób. Staramy się, aby tu odbywało się mnóstwo przeróżnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych. Staramy się aby ta okolica tętniła życiem i to zarówno na bulwarach - w sposób bardzo uporządkowany, jak i w sposób trochę bardziej dziki. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie - powiedział w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.