Michał Olszewski nie będzie już wiceprezydentem Warszawy. Kto go zastąpi?

Michał Olszewski odchodzi ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy. Po 13 latach zakończył pracę w stołecznym ratuszu. Wiadomo już, kto go zastąpi. To działaczka Polski 2050.

Olszewski, odpowiedzialny w ratuszu za inwestycje, był pierwszym zastępcą prezydenta, co oznacza, że przejmował pod nieobecność Rafała Trzaskowskiego jego obowiązku. Jak informuje "Gazeta Stołeczna", pracę w ratuszu dotychczasowy wiceprezydent zakończył kilka dni temu, 26 kwietnia.

Adriana Porowska. Kim jest nowa wiceprezydentka Warszawy?

Kim jest Porowska, która zastąpi go na stanowisku wiceprezydenta Warszawy? "Całe życie jestem blisko ludzi i ich spraw. Stawanie w obronie praw osób potrzebujących, codzienna walka dosłownie o ich zdrowie i życie sprawiła że jestem nieustraszona. Niestety, nie wszystkie problemy da się rozwiązać oddolnie. Zaangażowałam się w działania Polski 2050 właśnie po to, aby mieć lepsze narzędzia do poprawy losu tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Koniec niedasizmu w polityce!" - przedstawia się na oficjalnej stronie Polski 2050.