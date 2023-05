Dziennikarza oburzyły nowe słupki. Drogowcy: stanęły na prośbę mieszkańców

Słupki odgradzające jezdnię od chodników oburzyły dziennikarza sportowego i mieszkańca Saskiej Kęp Michała Pola. Po jego wpisach na Twitterze w sieci zawrzało, pojawiły głosy niezadowolenia i komentarze o zabieraniu miejsc parkingowych. Drogowcy odpowiadają, że słupki zostały zamontowane na prośbę samych mieszkańców, a rejon przejść dla pieszych, przystanków i skrzyżowań nie jest miejscem do parkowania.

ZDM: słupki na prośbę mieszkańców

Jakub Dybalski, rzecznik ZDM dodał, że wprowadzanie ostatnich zmian przy ulicy Międzynarodowej rozpoczęło się w drugiej połowie kwietnia. Drogowcy zajęli się wytyczaniem miejsc parkingowych na nowo, a słupki postawili w czasie majówki. Dybalski ripostował także na Twitterze. Dementował, że zlikwidowano "setki miejsc", tłumacząc, że "nie zlikwidowano żadnego". "Słupki stają tylko tam gdzie postój jest nielegalny, co zagraża bezpieczeństwu i pieszym" - argumentował.

Przekonywał, że to nieprawda, iż "nie zaproponowano nic z zamian". "Chodniki, którymi wreszcie można chodzić (!), przystanek na którym można stać (!!!), skrzyżowanie, któremu kierowcy i pieszemu nic nie zasłania" - odpowiadał Polowi Dybalski.

"Tzw. wisienką na torcie "Masakry na Saskiej" jest fakt, że m. in. w miejscach pokazanych przez Michała... wyznaczamy pasy postojowe! :) Na odcinku Walecznych-Zwycięzców kierowcy zwyczajowo parkowali na jezdni, ale np. dalej za rondem to całkowicie nowe miejsca do parkowania" - podsumował rzecznik drogowców.