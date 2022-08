Dwa nowoczesne pociągi będą kursować na trasie Otwock-Pruszków

Sześć krótszych czteroczłonowych pojazdów już jeździ po stolicy, głównie na trasie z Sulejówka na lotnisko. Do tej pory przyjechało już do Warszawy 8 pięcioczłonowych Impulsów 2. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to jeszcze w sierpniu dojadą dwa kolejne - przekazał Adamaszek.