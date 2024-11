Ciął drewno, wciągnęła go maszyna. Mężczyzna nie przeżył

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Potwierdziła je tamtejsza policja. - O godz. 13.24 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Kochowie (gm. Maciejowice) prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas pracy przy rębaku do drewna. Wstępnie wiadomo, że 39-letni mieszkaniec powiatu ryckiego został wciągnięty przez maszynę, zginął na miejscu - poinformowała podkomisarz Małgorzata Pychner, oficer prasowy garwolińskiej policji.