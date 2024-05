Ojciec był pijany, Miłosz nie żyje. Wyrok sądu i "największa kara, która nigdy nie zostanie zatarta"

- Sąd ma świadomość, że tak naprawdę największą karą dla oskarżonego będzie dalsze życie ze świadomością, że do śmierci jego syna doszło tylko i wyłącznie z jego winy. Ta nieformalna kara, w przeciwieństwie do tej oficjalnej kary pozbawienia wolności, nie ulegnie zatarciu - tak wyrok dla 32-latka, który po pijanemu spowodował wypadek, w którym zginął czteroletni Miłosz, uzasadniał sędzia Łukasz Kaczmarzewski.

Na pierwszej rozprawie Andrzej P. nie kwestionował, że spowodował wypadek, w którym zabił swojego czteroletniego syna Miłosza, że prowadził pijany i mimo sądowego zakazu. Wtedy chciał dobrowolnie poddać się karze, ale prokurator uznał, że siedem lat więzienia to za mało. Proces toczył się więc w normalnym trybie.

Przesłuchiwano świadków, a ostatecznie, na ostatniej rozprawie, Andrzej P. uznał, że jednak nie przyznaje się do winy. Jego obrońca w ostatnim słowie poprosił więc o uniewinnienie.

Usłyszał dwa zarzuty

Andrzej P. nie mógł wsiadać za kierownicę. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Ostrołęce 14 lutego 2023 roku. Taka była część wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów miał obowiązywać Andrzeja P. przez trzy lata. Ale P. złamał go już po niespełna czterech miesiącach.

Andrzej P. stanął przed sądem pod dwoma zarzutami. Po pierwsze, prokuratura oskarżyła go o umyślne naruszenie zasad w ruchu drogowym i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według biegłego oskarżony poruszał się z prędkością określoną w przedziale 136-146 km/h, a zdaniem śledczych prędkość graniczna do bezpiecznego pokonania łuku wynosiła 90 km/h.

"Oskarżony stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe pobocze, po czym uderzył w przydrożne drzewo" - ustaliła prokuratura. Zdaniem śledczych Miłosz siedział na kolanach ojca. Oskarżony miał ponad dwa promile alkoholu we krwi.

10 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Karany za jazdę pod wpływem alkoholu również w Niemczech

Fotelik był, ale nieprawidłowo zainstalowany

- Nie zmienia to jednak faktu, że na podstawie zeznań strażaków ustalono w sposób jednoznaczny, że choć fotelik bezpieczeństwa dla dziecka znajdował się na tylnej kanapie samochodu, nie był on prawidłowo zainstalowany, nie był przypięty pasem. Już samo to stanowi, że dziecko nie było przewożone w sposób zgodny z przepisami, od początku przejazdu zostało narażone na przestępstwo - dodawał.