Bez uprawnień, bez przeglądu

"W toku prowadzonego postępowania wyjaśniane będzie między innymi to, w jaki sposób nastolatek uzyskał dostęp do pojazdu. Na kanwie tego zdarzenia apelujemy do rodziców oraz opiekunów o zwracanie uwagi na to, w jaki sposób nasze dzieci spędzają swój czas wolny. Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo naszych pociech, pamiętając o tym, że czasu nie da się cofnąć, a jeden błąd może mieć nieodwracalne skutki" - apelują policjanci.