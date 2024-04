Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, do zniszczenia uli doszło między 15 a 16 kwietnia na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego. Jak czytamy w mediach społecznościowych muzeum, osoba lub grupa osób postanowiła zniszczyć pasiekę znajdującą się na jego terenie. "Ktoś za pomocą gaśnic roztrzaskał ule. Wyjął ramki z pszczołami i rozrzucił je po okolicy. Wystarczyły niska temperatura i ulewa, która w nocy przeszła przez Warszawę, by skutecznie zniszczyć pszczele rodziny" - poinformowano we wtorkowe popołudnie.