Policja pokazała nagranie z akcji zatrzymania mężczyzn podejrzanych o napaść na rosyjskiego opozycjonistę

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało w piątek rano o zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa. CBŚP pokazało nagranie z akcji zatrzymania podejrzanych. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności. Mężczyźni są obecnie tymczasowo aresztowani.

Leonid Wołkow to bliski współpracownik nieżyjącego już krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego, został napadnięty w Wilnie 12 marca.

Wołkow napadnięty w Wilnie

Wołkow to były szef sztabu Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji, zmarłego w niejasnych okolicznościach w lutym tego roku w kolonii karnej za kołem podbiegunowym. Mężczyzna został napadnięty w Wilnie, gdzie mieszka. Napastnik rozbił okno w samochodzie opozycjonisty, w oczy rozpylił mu gaz łzawiący, a następnie zaczął go uderzać młotkiem. Po ataku Wołkow został zabrany do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego złamanie ręki.