Chcieli wydostać się z korka "korytarzem życia", nawzajem się zablokowali

We wtorek po godzinie 13 na trasie S8 na wysokości Powstańców Śląskich doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki i trzech samochodów osobowych . Kierowca tira zginął na miejscu, a pojazd stanął w płomieniach. Cztery osoby podróżujące autami osobowymi zostały ranne.

"Blokowali się nawzajem"

- Trudno stwierdzić, na co liczyli, ci kierowcy, jaki mieli plan? Najbliższy węzeł, którym mogliby opuścić trasę S8 jadąc pod prąd, to węzeł Prymasa Tysiąclecia. Od miejsca wypadku jest on oddalony o około cztery kilometry - powiedział Węgrzynowicz. I dodał: - Byłem już świadkiem sytuacji, w których trasy ekspresowe były zablokowane. Wówczas policjanci tak organizowali ruch, aby kierowcy mogli pod prąd bezpiecznie opuścić zablokowaną jezdnię. To możliwe, gdy miejsce wypadku jest blisko węzła, a liczba samochodów, które utknęły w korku nie jest duża.