Ratusz: wojewoda nie znalazł czasu na zamówienie respiratorów. Jest odpowiedź

Jak podał Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wojewoda skierował prośbę o doposażenie Szpitala Praskiego, w tym o dodatkowe respiratory. Odniósł się w ten sposób do słów wiceprezydent stolicy Renaty Kaznowskiej, że "nie znalazł czasu na zamówienie respiratorów". Ponadto rzeczniczka wojewody zapowiedziała poszerzenie bazy łóżkowej w szpitalach tymczasowych o kolejnych 300 miejsc.

W niedzielę wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska napisała na twitterze, że "kosztem oddziału toksykologii w szpitalu Praskim mamy od jutra zorganizować 17 łóżek, w tym 10 respiratorowych". W kolejnym wpisie dodała również, że "Wojewoda był tak pochłonięty wprowadzaniem komisarza rządowego do naszego szpitala Południowego, że od 24.03 nie znalazł czasu na zamówienie respiratorów do szpitala Praskiego". Do wpisu dołączyła list skierowany przez Szpital Praski do wojewody, w którym szpital prosi o uzupełnienie sprzętu, w tym respiratorów, które są mu niezbędne, aby móc przygotować łóżka dla pacjentów z COVID-19.

"Prośba Szpitala Praskiego skierowana do premiera"

W poniedziałek do zarzutów Kaznowskiej odniosło się biuro prasowe wojewody mazowieckiego. W oświadczeniu wysłanym do mediów stwierdzono, że zawarte we wpisie informacje są nieprawdziwe. Napisano, że wiceprezydent w ubiegłym tygodniu osobiście przekazała do Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informację o 92 łóżkach, które wspólnie z dyrektorami szpitali miejskich, zaproponowała do wyznaczenia dla pacjentów z COVID–19. "Poinformowała też Dyrektora Wydziału Zdrowia, że najlepszym rozwiązaniem dla Szpitala Praskiego jest wyznaczenie 17 łóżek dla pacjentów z COVID–19 na Oddziale Toksykologii. Nie jest również prawdą, że szpital ma te łóżka wyznaczyć 'z dnia na dzień' z uwagi na to, że od wystąpienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do Ministra Zdrowia do wydania decyzji minęło kilka dni" - czytamy w przekazanym komunikacie.

Jak zapewniło biuro prasowe wojewody, prośba Szpitala Praskiego w sprawie doposażenia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych została przekazana do kancelarii premiera. "Jednocześnie z zasobów magazynowych MUW szpital otrzyma 13 kardiomonitorów" - przekazał urząd wojewódzki.

W tygodniu kolejne 300 miejsc w szpitalach tymczasowych

Z danych przekazanych przez służby wojewody wynika, że w poniedziałek przygotowanych było 5 351 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 555 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 4 645 łóżek, w tym 529 respiratorów. W rozmowie z reporterką TVN24 Mają Wójcikowską, rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz przyznała, że codziennie jest zapewniony bufor wolnych miejsc, ale one szybko się zapełniają. - W tym tygodniu planowane jest poszerzenie bazy łóżkowej w szpitalach tymczasowych o 300 miejsc, w tym 30 miejsc respiratorowych - powiedziała rzeczniczka wojewody.

Na pytanie, dlaczego pacjenci z Warszawy są wożeni do odległych od stolicy powiatów w momencie, gdy w szpitalach tymczasowych są wolne miejsca, nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi. - Z naszych raportów dotyczących ratownictwa medycznego wynika, że codziennie do szpitali warszawskich: miejskich, klinicznych i tymczasowych trafia z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID ponad stu pacjentów. Do powiatów podwarszawskich trafia około 30 pacjentów, a do innych miejscowości takich jak Radom, Kozienice trafia kilkunastu pacjentów - powiedziała Filipowicz.

- Lekarz - koordynator ratownictwa medycznego ustala, gdzie najbliżej jest wolne miejsce. Może się zdarzyć, że jest ono poza Warszawą. Ale właśnie po to, żeby nie tworzyć kolejek, jest podejmowana decyzja, żeby dla dobra pacjenta zawieźć go do innej placówki, gdzie jest wolne miejsce i gdzie najszybciej uzyska pomoc - stwierdziła.

Na Mazowszu 875 osób w szpitalach tymczasowych

Z ustaleń reporterki TVN24 wynika, że w Szpitalu Narodowym zajętych jest 289 łóżek, 19 osób jest podłączonych do respiratorów. W Szpitalu Południowym znajduje się 95 pacjentów, a w szpitalu tymczasowym na Okęciu 74 pacjentów. Z kolei w szpitalu modułowym przy Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów przebywa 60 osób. W poniedziałek po godzinie 17 urząd wojewódzki przekazał, że w szpitalach tymczasowych na całym Mazowszu łącznie hospitalizowanych jest 875 osób.

Wojewoda zwrócił się z prośbą do Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wsparcie w pozyskiwaniu personelu do szpitali tymczasowych. W rezultacie OIL opublikowała na swojej stronie informacje o rekrutacji. "Dotychczas Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał ok. 400 kandydatur do spółki Solec dotyczących pracy w szpitalu tymczasowym w Warszawie w obiekcie Szpitala Południowego. Łącznie do szpitali tymczasowych przekazano ponad 900 zgłoszeń do pracy" - przekazał w komunikacie urząd wojewódzki.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP