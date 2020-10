Duża awaria na linii średnicowej. "Pociągi mogą być opóźnione do około 90 minut"

Kilka połączeń SKM zostało w poniedziałek rano całkowicie odwołanych: - linii S1 nr 99316/7 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 8:42) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji, - linii S2 nr 99918/9 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 9:15) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji, - linii S2 nr 99922/3 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 10:15) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji, - linii S2 nr 99818/9 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 10:25) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany w całej relacji, - linii S2 nr 99822/3 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 11:25) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany w całej relacji.