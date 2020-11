Zamiast prowadzić do obwodnicy, urywa się w polu. Co z przedłużeniem Branickiego?

Gdyby ulica Branickiego w Wilanowie została wydłużona, mogłaby stanowić wygodne połączenie z sąsiednim Ursynowem oraz będącą na finiszu budowy obwodnicą. Póki co, zamiast asfaltu, jest tylko ogromna kałuża. Do szczęścia brakuje około 150 metrów. Urzędnicy zapewniają, że pieniądze zabezpieczone na rozbudowę ulicy zostaną wykorzystane w przyszłym roku.

Wokół jego otwarcia pojawiło się najwięcej kontrowersji. We wrześniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że zamierza otworzyć dwa ursynowskie węzły: Ursynów Wschód oraz Ursynów Zachód jeszcze zanim Astaldi dokończy tunel. Takie rozwiązanie oznaczałoby wpuszczenie potoku aut i ciężarówek do wnętrza dzielnicy. Te plany spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem stołecznego ratusza a także ursynowskich radnych i burmistrza dzielnicy. Ostatecznie, po negocjacjach, GDDKiA zdecydowała się nie otwierać węzła Ursynów Wschód .

"Bareja by tego lepiej nie wymyślił"

Kiedy urzędnicy spierali się o otwarcie głównej trasy, zdaniem miejskich aktywistów ze stowarzyszenia Projekt Ursynów, wciąż nierozwiązana pozostała kwestia łącznika obwodnicy z Wilanowem poprzez ulicę Branickiego, która aktualnie urywa się w polu. Aby podłączyć ją do ulicy Płaskowickiej oraz węzła Ursynów Wschód brakuje bardzo niewiele . "Bareja by tego lepiej nie wymyślił. Budowa POW już na ukończeniu, natomiast ul. Branickiego na Wilanowie urywa się w polu... Brakujące 150 m drogi łączącej Ursynów z Wilanowem, będące jednocześnie częścią węzła Ursynów-Wschód miało wybudować miasto stołeczne Warszawa. Odcinek nie dostał jednak ciągle zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bo dokumenty utknęły w miejskim Biurze Polityki Mobilności... Ratusz twierdzi, że prace zostaną zakończone w 2021 roku, jednak póki co nie wygląda to zbyt optymistycznie..." – czytamy na stronie Projektu Ursynów.