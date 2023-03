Rozbity samochód przy barierkach, kierowcy nie ma

Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej przekazał, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 12.17. - Na miejscu pracowały nasze dwa zastępy. Wygląda na to, że kierowca opuścił miejsce zdarzenia, nie zastaliśmy go w samochodzie, ani w pobliżu - przekazał strażak. Podkreślił, że wyjaśniać będzie to już policja.