Starówka bez reklam i potykaczy? Ma powstać park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy

- Park kulturowy to narzędzie, które pozwoli zapobiec chaosowi przestrzennemu, nielegalnym reklamom i tandecie ulicznych stoisk. Historyczne Centrum Warszawy ma objąć Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski, rejon od ogrodów Krasińskich do Saskiego oraz parki położone poniżej Skarpy z Łazienkami włącznie. To niezmiernie ważne, żeby te reprezentacyjne miejsca były chronione. Projekt uchwały już od zeszłego roku czeka na opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - mówi zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.