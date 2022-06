"Dziki Golędzinów jest piękny i niech tak zostanie"

"Rafał Trzaskowski ciągle może grać z nami w drużynie"

"Rafał Trzaskowski ciągle może grać z nami w drużynie i zmienić zdanie, a planowane 10 milionów złotych przeznaczyć na coś, co jest naprawdę potrzebne. Na przykład założyć park w miejscu, gdzie go jeszcze nie ma, albo uratować naprawdę zagrożony teren jak Zakole" - podkreślił Mencwel.

"Minimalna ingerencja w naturę"

Powstanie parku na Golędzinowie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział przed tygodniem. "W Warszawie powstanie nowy park. Największy w stolicy. 65 hektarów zieleni. Park Naturalny Golędzinów będzie miejscem wyjątkowym nie tylko w skali naszego miasta. Rozpoczynamy przygotowania do inwestycji. Jeszcze w tym roku ogłosimy konkurs architektoniczny" - napisał na Twitterze.

W @warszawa powstanie nowy park. Największy w stolicy. 65 hektarów zieleni. Park Naturalny Golędzinów będzie miejscem wyjątkowym nie tylko w skali naszego miasta. Rozpoczynamy przygotowania do inwestycji. Jeszcze w tym roku ogłosimy konkurs architektoniczny. #StolicaZieleni pic.twitter.com/IoTwIAlnd2

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zapewnia, że park powstaje po to, by chronić przyrodę i wspierać wzrost różnorodności biologicznej nad Wisłą. "Celem naszego projektu jest ochrona cennych walorów przyrodniczych tego obszaru, co oznacza minimalną ingerencję w naturę. Chcemy zmniejszyć niekorzystny wpływ miasta na teren, który znajduje się w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" - przekazał na stronie ZZW.