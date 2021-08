Przebudowa skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską

Jakie zmiany na Marszałkowskiej?

Azyle dla pieszych

"W ich trakcie zmienimy nieco geometrię skrzyżowania. Północny wlot zachodniej jezdni ul. Marszałkowskiej zostanie przesunięty o metr w stronę zachodnią. Po to, aby w przyszłości również na zachód przesunąć pas dzielący i jezdnię wschodnią pod poszerzenie przystanku tramwajowego "Królewska 05" o ok. 1,5 m" - przekazuje ZDM.

Na jezdni wschodniej Marszałkowskiej od strony południowej skrzyżowania zamiast czterech będą trzy pasy ruchu – do skrętu w prawo lub jazdy na wprost, do jazdy na wprost i do skrętu w lewo. Obecny dziś czwarty pas, służący do lewoskrętu, ustąpi miejsca azylowi na przejściu dla pieszych, aby tramwaje nie poruszały się tuż przed nosem przechodniów przekraczających jezdnię. Azyl na tym samym przejściu po zachodniej stronie torowiska zostanie nieco poszerzony.