Trzaskowski: poszukamy innego podwykonawcy, jeśli wyniki badań kierowcy się potwierdzą

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział we wtorek, że jeśli wyniki badań potwierdzą, iż kierowca autobusu linii 181 był pod wpływem narkotyków, to miasto zerwie umowę z firmą Arriva. Podkreślił jednocześnie, że nie ma obecnie przepisów, które pozwalałyby przewoźnikom na sprawdzanie, czy osoby siadające za kierownicą nie zażywały substancji psychoaktywnych. Tymczasem przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że jest to kwestia regulaminu pracy, a nie polskiego ustawodawstwa.