Koronawirus paraliżuje SOR-y. Karetki czekają po kilka godzin

Pacjentka z podejrzeniem zakażenia koronawirusem oraz załoga pogotowia utknęli na kilka godzin w karetce przed SOR-em Szpitala Wolskiego. Powód? Brak miejsc w izolatkach. Dyrektor pogotowia podkreśla, że przekazywanie pacjentów we wszystkich warszawskich szpitalach jest utrudnione. Ratusz liczy na rozwiązania systemowe ze strony wojewody, ale ten twierdzi, że tłok na SOR-ach "to nie jest coś nowego".

Warszawskie szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. We wtorek informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o długiej kolejce karetek czekających na wjazd do Szpitala Czerniakowskiego przy Stępińskiej. Następnego dnia dotarły do nas informacje, że na innych SOR-ach też są problemy. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, z przepełnieniem zmagają się szpitale Bródnowski i Bielański, a także Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya.