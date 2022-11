Urzędnicy pokazali, jak będzie wyglądała Skra. Animacja

Od kilku miesięcy trwają przygotowania do rozpoczęcia prac przy modernizacji kompleksu Skry. Pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę lekkoatletycznego stadionu treningowego, stadionu do rugby i kilku boisk. Urzędnicy opublikowali animację pokazującą, jak w przyszłości będzie zagospodarowany teren przy Wawelskiej.

Pierwszy etap modernizacji kompleksu Skry ma ruszyć w połowie przyszłego roku. Urzędnicy zaprezentowali w piątek wizualizację, pokazującą oczekiwane efekty prac. Koncepcja zakłada budowę stadionu treningowego z czterema 400-metrowymi torami. Powstanie także budynek zaplecza i trybuna na około 500 miejsc, rozbieg do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, stanowisko do skoku wzwyż, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą. Planowana jest też rzutnia treningowa z dwoma stanowiskami, pełnowymiarowe boisko do gry w rugby, boiska sportowe, w tym dwa pełnowymiarowe do koszykówki, po jednym do gry w siatkówkę oraz w siatkówkę plażową.