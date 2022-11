Przedawnione zarzuty wobec znanego muzyka. Prokuratura umarza, ale nie kończy sprawy

- Na chwilę złożenia zawiadomień część czynów była już przedawniona - przekazała Polskiej Agencji Prasowej Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, odnosząc się do śledztwa w sprawie molestowania i gwałtów, jakich miał się dopuszczać pianista i kompozytor jazzowy. W późniejszej informacji przesłanej tvnwarszawa.pl doprecyzowała, że "umorzono to, co się przedawniło, a to co nie (przedawniło się - red.), jest przygotowane do odrębnego postępowania".