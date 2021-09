Odbudowa Pałacu Saskiego. Wicepremier podał cztery powody

- Odbudowa Pałacu Saskiego to hołd wobec sześciu milionów ofiar polskich obywateli w czasie drugiej wojny światowej – mówił we wtorek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Odbudowie pałacu był poświęcony jeden z paneli.

Gliński podkreślił, że są cztery powody, dla których to przedsięwzięcie powinno być zrealizowane. - Pierwszy powód, to kwestia polskiej suwerenności, drugi to kwestia polskiej tożsamości, trzeci to kwestie architektoniczno-urbanistyczne i czwarty, to taki powód obywatelski – mówił.