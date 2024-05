Obchody 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej

W stolicy odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej. - Ten dzień jest dowodem, że trud wojenny naszych weteranów, lata ich walki i krew przelana na wszystkich frontach II wojny światowej nigdy nie zostaną zapomniane – powiedział szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell.

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell w wystąpieniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza przypomniał, że zakończona 8 maja 1945 roku II wojna światowa "pochłonęła 50 milionów istnień ludzkich, w tym 6 milionów polskich obywateli".

- W narodowym dniu zwycięstwa składam najwyższy hołd polskiemu żołnierzowi, który pomimo wrześniowej klęski w 1939 roku nie złożył broni. Włączał się do walki na wszystkich frontach, na lądzie, morzu, powietrzu; brał udział w zmaganiach partyzanckich, powstaniach i wielkich operacjach wojennych sił koalicji antyhitlerowskiej – podkreślił Parell.

Choć - jak zaznaczył - "po blisko sześciu latach walk (polski żołnierz – red.) wzniósł biało-czerwone sztandary w Berlinie, to (…) niestety zwycięstwo nad niemieckim totalitaryzmem nie przyniosło upragnionej wolności Europie Środkowej, w tym Polsce".

"Radość była zmącona przewidywaniem kolejnej wojny"

Dodał: "Ten dzień jest dla nas dniem szczególnym, jest dowodem na to, że trud wojenny naszych kombatantów, naszych weteranów, lata ich walki i krew przelana na wszystkich frontach II wojny światowej oraz w zbrojnej konspiracji nie została i nigdy nie zostanie zapomniana".

Biorący dział w uroczystości powstaniec warszawski porucznik Janusz Komorowski przyznał, że "w pamięci utrwaliły mu się bardziej inne daty z czasów wojny" niż 8 maja 1945 roku. - Byłem wtedy w Warszawie, bezdomny, bo nasze mieszkanie zostało doszczętnie zniszczone. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że radość z pobicia Niemców była zmącona przewidywaniem kolejnej wojny. Mówiło się wówczas o wybuchu trzeciej wojny światowej między aliantami zachodnimi a sowietami - podkreślił.