"Granitowe spojrzenie" to rzeźba Dariusz Kowalskiego, wcześniej stała m.in. w Strzegomiu. Przedstawia głowę, przeciętą falującymi płytami. Na jej powierzchni, z tyłu i po bokach, znajdują się ciemne kubiki. Monument stanął niespodziewanie. W piątek ustawiono go z pomocą dużego dźwigu, a zdjęcia z tej operacji można znaleźć na praskich grupach facebookowych.

Wiceburmistrza zniecierpliwiło oczekiwanie na pomnik

- To nie jest pomnik, to rzeźba - zastrzega na wstępie Jacek Wachowicz, wiceburmistrz Pragi Północ i prezes stowarzyszenia Kocham Pragę (w dzielnicy tworzy z PiS koalicję rządzącą). Przyznaje, że stanęła z jego inicjatywy. - To miejsce od kilku lat czeka na wybudowanie pomnika ofiar Rzezi Pragi. Choć mamy zarezerwowane pieniądze na konkurs architektoniczny i budowę, to Rada Warszawy od lat wstrzymuje decyzję. Stąd taki ruch - tłumaczy wiceburmistrz. - Należało tę przestrzeń wypełnić, żeby przyciągała uwagę turystów - dodaje.