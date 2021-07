Jak nazwać mamuta? Muzeum szuka imienia dla słynnego szkieletu

Od przeszło 60 lat jego szkielet można zobaczyć w hallu Muzeum Geologicznego. Ma ponad trzy metry wysokości, niemal sześć metrów długości i ogromne ciosy. Jednego jednak mu brak. Od dekad pozostaje bezimienny. Władze placówki postanowiły to zmienić i ogłosiły właśnie konkurs na imię dla prehistorycznego mamuta.

Szkielet mamuta wielkiego jest dziś uznawany za symbol stołecznego Muzeum Geologicznego. Możemy odnaleźć go też w logotypie placówki. "Mimo tego, że jest już z nami 64 lata, mamut do dziś nie ma imienia. Czas to zmienić" - poinformowali przedstawiciele muzeum.