"Dość bierności polityków i ich hipokryzji". Strajk Kryzysowy przed PKiN

Przed Pałacem Kultury i Nauki odbył się w piątek Strajk Kryzysowy. Protestujący przeszli przed Ministerstwo Sprawiedliwości. Protest jest on odpowiedzią na brak węgla, rosnące ceny energii i żywności.

Wydarzenie zostało zainicjowane przez aktywistki Dominikę Lasotę i Wiktorię Jędroszkowiak z inicjatywy Wschód. Do strajku dołączyła się także Agro Unia, Strajk Kobiet czy Akcja Demokracja. Strajk Kryzysowy sformułował trzy postulaty. Pierwszym z nich jest odejście od sprowadzanych z Rosji paliw kopalnych i wspierania wojny Putina. Drugim - natychmiastowe postawienie na odnawialne źródła energii, a trzecim - koniec okradania społeczeństwa przez bogacące się na kryzysie spółki energetyczne.

Gdy już się odnaleźli, przeszli z transparentami "Paliwa kopalne to życie marne", "Politycy hipokryci", czy z hasłem "on/ona się bawi a my zamarzamy" i wizerunkiem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Były też obecne hasła antywojenne jak: "Skończcie biznesy z Putinem", "Nie wojnie" przed Ministerstwo Sprawiedliwości.

"Czas zainicjować nieoczywiste sojusze"

Pomysłodawcą wydarzenia jest inicjatywa Wschód. "W dobie kryzysu czas zawierać nieoczywiste sojusze. Wschód łączy siły z OSK i Akcją Demokracją, by wspólnie powiedzieć "dość" finansowaniu rosyjskich paliw kopalnych, zbijaniu fortuny na aktualnych kryzysach przez spółki energetyczne i blokowaniu sprawiedliwej transformacji. Wysokie ceny, skutki wojny w Ukrainie i przerażająca zima uderza w nas wszystkich. Nie ma naszej zgody na to, by nasi rządzący dalej mieli ludzkie bezpieczeństwo za nic" - napisano na Facebooku.